SAMDOB "Türkçe şarkılar konseri" verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Türkçe şarkılar konseri"yle sahne aldı.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Türkçe şarkılar konseri"yle sahne aldı.
Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda, tek bölümden oluşan ve birbirinden güzel 10 parçanın seslendirildiği konser, sanatseverlerden büyük beğeni aldı.
Konserde SAMDOB sanatçıları Eda Bingöl Gürkan, soprano Ecem Topçu, mezzo soprano Didem Çelik, tenor Metin Bayram, tenor Gürkan Sezgin ve bas Umur Sevim solist olarak yer aldı.
Sanatçılara piyanist Melek Gocayeva eşlik etti.
Kaynak: AA