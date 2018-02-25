Samdob "Tebessümler Diyarı"Nı Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) farklı kültürlerde yetişmiş iki gencin aşkının anlatıldığı "Tebessümler Diyarı" adlı romantik operet eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkçe seslendirilen eser, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Viyana'da bir kontun kızı olan Lisa ile Çinli Prens Sou-Chong'un aşkının anlatıldığı "Tebessümler Diyarı" adlı operet, farklı coğrafyalarda yetişen iki aşığın mutsuz biten hikayesini anlatıyor.

Viyana'da başlayan eser, Kont Lichtenfeis'in kızı Lisa'nın Çin Prensi Sou-Chong'a aşık olup Pekin'e gitmesiyle devam ediyor.

Sou-Chong ile evlenen Lisa, Çin kültürüne ve geleneklerine alışamadığı için mutsuz olur ve Çin'den ayrılmak ister. Gitmesine izin vermeyen Prens, Lisa'yı saraya hapseder.

Başarısız kaçış planları sonunda Lisa Prens'ten özgürlüğünü ister. Sou-Chong bu kez karşı koymaz ve "Hayatta ne olursa olsun her zaman tebessüm etmek gerekir" diyerek tüm üzüntüsüne rağmen tebessüm etmeye devam eder.

Dönemin Uzak Doğu ve Avrupa kültürlerinde kadının yerini gözler önüne seren eserin bestesi Franz Lehar'a, librettosu L. Herzer, F. Löhner-Beda ve V. Leon'a ait.

İki perde olan eserin rejisörlüğünü Evin Atik, orkestra şefliğini de dönüşümlü olarak Mikhail Iskrov ve Augusto Arias yapıyor.

Dekor tasarımı ise Filiz Dinç, kostüm tasarım Aydan Çınar, koreografi Özgür Barılı, ışık tasarım Oğuz Murat Yılmaz gerçekleştiriyor.