SAMDOB, sezonun ikinci konserini verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SAMDOB, sezonun ikinci konserini verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2020-2021 sanat sezonunun ikinci konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, sezonun ikinci konserini verdi
19.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:00

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2020-2021 sanat sezonunun ikinci konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, daha önceden duyurduğu 2020-2021 sanat sezonu ikinci açık hava konserini, sağanak nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün sahnesine taşıyarak gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarının titizlikle uygulandığı konserde, piyanist Nana Tsutkiridze solist sanatçılara eşlik etti.

Konserde SAMDOB koro sanatçılarından soprano Derya Belevi, Arsen Tekinmirza, bariton Hasan Çelik ve bas Murat Göçken birbirinden güzel opera ve operetlerden seçilen aryaları seslendirdi.

Toplam 55 kişinin sınırlı sayıda katılım ile bir buçuk metre arayla sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenen koltuk dizilimiyle gerçekleştirilen konserde Rossini, Donizetti, Bizet, Bernstein ve Lehar'ın bestelediği unutulmaz eserlerden bölümler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Kumcağız
Mehmet Kumcağız
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kemal Ayvaz Bülent Ersoy Fahriye Evcen
Spor Falcao Tamer Tuna Erol Bulut Arda Turan Eddie Newton
Daha Fazla Adana Bursa Rusya İzmit
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SAMDOB, sezonun ikinci konserini verdi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 22:01:44. #1.15#
title