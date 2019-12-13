SAMDOB sanatçıları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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SAMDOB sanatçıları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.

13.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:16
SAMDOB sanatçıları AA'nın

Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen SAMDOB sanatçıları, "" ve "" kategorilerinde fotoğraflar için oy kullandı.

Bale sanatçılarından Anna Gorgiashvili, kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", David Khozashvili, haber kategorisinde Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", Damla Güven de kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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