Samdob "Piri Reis" Balesini Yeniden Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesinde yapılan "Piri Reis" balesini yeniden sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatı, bale eseriyle tekrar sahneye konuluyor.

Dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesinde gerçekleştirilen "Piri Reis" eserinin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Eser, Piri Reis'in hayatını görsel şölenle sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Bir süre önce sahnelenen ve iki perdeden oluşan eser, 15 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

- Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına büyük ışık tuttu.