SAMDOB, "Eni'nin kalbi" çocuk operasının prömiyerini yapacak

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını ilk kez sahneye koyacak.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların beğenisini kazanacak özgün yapıt olan "Eni'nin kalbi" çocuk operası, mart ayı boyunca sahnelenecek.

Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserde Eni ve Mano, Kalplerevi'ne ulaşmaya çalışıyor.

SAMDOB orkestra sanatçılarının müziklerini seslendirdiği çocuk operasının orkestra şefliğini Tolga Taviş yapacak. Dekor ve kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin dekorunu Hakkı Kandır, koregrafisini ise Çağılhan Öztornacı gerçekleştiriyor.

Opera, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle 12 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak.