SAMDOB'dan "Bir Napoli Akşamı" konseri

15.10.2019 16:24

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Napoli Akşamı" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Anna Tarakanova ve Metin Bayram'ın rejisiyle, sanatseverlere İtalyan halk müziği şöleni sunulacak.

Konserde, solist sanatçılar mezzosoprano Polen Yağmur Arslan, tenorlar Metin Bayram, Halil Kaplan, Yunusemre Sönmez ve bariton Yağmur Oksayoğlu'na, piyanist Anna Tarakanova ve keman sanatçısı Yusuf Tenşi eşlik edecek.

Koreografisini balerin Natalia Cherednychenko'nun yaptığı eser, bu sanat sezonunda ilk kez beğeniye sunulacak.

Sanatçılar konseri, bir grup gencin kendilerini Napoli'de gezerken hayal ettikleri bir oyun eşliğinde verecek.

Konser, yarın Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA