Samdob'da 23 Nisan Konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Augusto Arias'a 45 çocuktan oluşan Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu eşlik etti.

Marşlar, aryalar, uvertürler seslendiren koronun solist sanatçısı 11 yaşındaki Laçin Akyol sahne aldı.

2017'de Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Keman Yarışması'nda ikinci olan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencisi Akyol, konserde Dmitri Kabalevski'nin Opus 48 numaralı keman konçertosundan birinci bölümü seslendirdi.

Koro sanatçıları Derya Belevi ve Hasan Çelik'in solist olarak yer aldığı konserin başkemancısı Gözde Özcan.

Antonin Dvorak, Johann Strauss, Joseph Haydn, Georges Bizet, Gioachino Rossini, Jacques Offenbach, Deniz Başuğur, Halil Bedii Yönetken, Felix Körling gibi bestecilerin eserlerinin yer aldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri büyük beğeni aldı.

Konseri, Samsun Vali Yardımcıları Hakan Kubalı, Recep Yüksel ile çok sayıda müziksever dinledi.