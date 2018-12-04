Samdob "Çingene Baron"U Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Çingene Baron"u ilk kez sahneleyecek.

Yeni sanat sezonunda her ay bir prömiyer yapan SAMDOB, Johann Strauss II'nin ölümsüz eseri "Çingene Baron"u, Gürçil Çeliktaş'ın rejisiyle sahneye koydu.

Zengin müzikal yapıya sahip "Çingene Baron" operetinin orkestra şefliğini Artun Hoinic, koro şefliğini ise Mikail Iskrov üstleniyor. İki perdeden oluşan eserin dekor tasarımı Nihat Kahraman'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografisi Bilsel Demireller'e, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.



İlk bestesini 6 yaşında yazan ve yıllar geçtikçe "Vals Kralı" olarak anılan Johann Strauss, "Yarasa", "Venedik'te Bir Gece","Şarap","Kadınlar ve Şarkı" gibi yazdığı çoğu operette çoğunlukla Viyana gecelerinin eğlencesini sahneye yansıtır. 16 operet yazan bestecinin, bir bale eseri ve birçok valsi bulunmaktadır.

Sanatçının "Çingene Baron" adlı opereti, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 8 Aralık 2018 Cumartesi günü sanatseverlerle buluşacak.