Samdob "Çingene Baron"U Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Çingene Baron"u sanatseverlerle buluşturdu.

Yeni sanat sezonunda her ay bir prömiyer yapan SAMDOB, Johann Strauss II'nin ölümsüz eseri "Çingene Baron"u, Gürçil Çeliktaş'ın rejisiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'ne taşıdı.

Operet, Samsunlu sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Zengin müzikal yapıya sahip "Çingene Baron" operetinin orkestra şefliğini Artun Hoinic, koro şefliğini ise Mikail Iskrov üstleniyor.

İki perdeden oluşan eserin dekor tasarımı Nihat Kahraman'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografisi Bilsel Demireller'e, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

'Vals Kralı" olarak anılan Johann Strauss, "Yarasa", "Venedik'te Bir Gece", "Şarap", "Kadınlar ve Şarkı" gibi eserlerinde çoğunlukla Viyana gecelerinin eğlencesini sahneye yansıtıyor.

Bestecinin 16 operetinin yanı sıra bir bale eseri ve birçok valsi bulunuyor.