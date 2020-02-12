SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneleyecek
Haberler » Kültür Sanat » SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneleyecek - Haberler

SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu" eserini tekrar sahneye koyacak.

12.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:30
SAMDOB

Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "" eserini tekrar sahneye koyacak.

Librettosu, koreografisi ve yönetmenliği devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan eser, 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

Reşat Nuri Güntekin'in eserinden bale sahnesine uyarlanan "Çalıkuşu", çok geniş bir kadro ve Türk sanat müziğiyle icra ediliyor.

Türk sanat müziğiyle icra edilen tek eser olan "Çalıkuşu" balesi, sahnelendiği her dönemde büyük ilgi görüyor.

Eserde küçük yaşta ailesini kaybeden güzel Feride'nin teyzesinin oğlu, yakışıklı Kamuran'a duyduğu aşk ve Feride'nin aşkına karşılık görememesinden dolayı Anadolu'ya giderek öğretmenlik yapması anlatılıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler