SAMDOB Beethoven'ın "Fidelio" operasını sahneye koyacak

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Fidelio" operasını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Ludwig van Beethoven'ın bestelediği tek opera olma özelliğini taşıyan "Fidelio" operası, sosyal mesafe kuralı gözetilerek Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konulacak.

Joseph von Sonnleithner tarafından yazılan eserin librettosu, daha sonra Stephan von Breuning ve Georg Friedrich Treitschke tarafından düzenlenmiş. İlk kez 1805 yılında Viyana'da sahnelenen Fidelio Operası'nda, Fransız Devrimi zamanında yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenilmiş. Fidelio Operası'nda, 200 yıl önce olduğu gibi her dönem geçerliliğini koruyan umut, sadakat, adalet, özgürlük kavramları işleniyor.

Eser, 18. yüzyılda İspanya'da bir hapishanede geçer. Siyasi rakibi olan, kötü adam Don Pizarro tarafından gizlice hapsedilen kocası Florestan'ı kurtarmak için,"Fidelio" takma adı ile erkek gardiyan kılığına giren Leonore adlı bir kadının hikayesi konu edilir.

Almanca seslendirilen eseri Fransız Orkestra Şefi Benoit Fromanger yönetecek. Eserin kurgusunu Suat Arıkan hazırlarken sahne ve kostüm düzenlemesi Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve korosunun da sahnede olacağı operada, koro şefleri Volkan Akkoç ve Raushan Baigulakova yer alacak.

Opera, 19 Şubat Cumartesi ve 21 Şubat Pazartesi günleri saat 20.00'de seyirci karşısında olacak.