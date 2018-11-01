Samdob "Arşın Mal Alan" Operetini Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Azerbaycan Operası'nın sevilen eseri "Arşın Mal Alan" operetini sahneye koyacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, SAMDOB, Azerbaycan operasının önemli değerlerinden sayılan Üzeyir Hacıbeyov'un eserini kasım ayında sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bestesi ve librettosu Üzeyir Hacıbeyov'a ait olan eserde Karabağ'ın Şuşa şehrinde yaşayan gerçek karakterlerden esinlenen sanatçı, dönemin kadın erkek ilişkilerine değiniyor. Operette eski adetlerin yanlışlığı besteci tarafından eleştirel ve komik bir dille ele alınıyor.

Hafız Guliyev'in rejisiyle sahneye konulan eserin orkestra şefliğini Marco Morrone yaparken, koro şefliğini Onur Altıparmak üstleniyor.

"Arşın Mal Alan" operetinin dekor uyarlaması Hakkı Kandır'a, kostüm uyarlaması Aydan Çınar'a, koreografisi Özgün Barılı'ya, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a, metin uyarlaması ise Şenol Talınlı'ya ait.

Eser, zengin bir tüccar olan Esger'in evleneceği kişiyi önceden görebilmek için kumaş satıcısı gibi davranarak en yakın arkadaşı Süleyman ile Soltan Bey'in konağına girmesi ve ardından gelişen karmaşık olayları konu ediyor.

"Arşın Mal Alan" adlı operetin prömiyeri 3 Kasım Cumartesi, ikinci temsili ise 5 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.