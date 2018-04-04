Samdob "Arda Boyları" Balesini Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Arda Boyları" balesini sanatseverlerle yeniden buluşturacak.

SAMDOB'un prömiyerini 2015'te gerçekleştirdiği bale, bu sezon tekrar sahneye taşındı.

Birbirine kavuşamayan iki aşığın hikayesinin anlatıldığı, Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı eserin koreografisi ve rejisi, Özgür Adam İnanç'a, müzikleri ise İsmail Sezen ve Arda Erdem'e ait.

Librettosu Ayşegül Çelik ttarafından yazılan eserin dekoru Hakkı Kandır, kostümleri Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı ise Murat Yılmaz'a ait.

"Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar", "Çalın Davulları", "Dere Geliyor Dere" gibi sevilen türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda, bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlar ile halk oyunu motifleri de yer alıyor.

Bale, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 5 Nisan'da saat 15.00'te sanatseverlerle buluşacak.