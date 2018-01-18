Samdob "Arda Boyları" Balesini Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Arda Boyları" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Prömiyeri 2015'te gerçekleştirilen bale, bu sezonda tekrar sahneye taşınarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trakya yöresine ait sevilen türkülerden "Arda Boyları"nın hikayesi ve müziğinin modern dansla harmanlanmasıyla oluşturulan bale, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Librettosunu Ayşegül Çelik'in yazdığı eserin dekoru Hakkı Kandır, kostümleri Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı ise Murat Yılmaz'a ait.

"Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar", "Çalın Davulları", "Dere Geliyor Dere" gibi sevilen türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda, bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlar ile halk oyunu motifleri de yer alıyor.