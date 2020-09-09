SAMDOB açık hava konserleriyle yeni sezonu açıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SAMDOB açık hava konserleriyle yeni sezonu açıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2020-2021 sanat sezonunu açık hava konserleri ile açıyor.

SAMDOB açık hava konserleriyle yeni sezonu açıyor
09.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:22

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2020-2021 sanat sezonunu açık hava konserleri ile açıyor.

SAMDOB'dan yapılan açıklamada, açık hava konserlerinde Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortam sağlanacağı belirtildi.

Açık hava konserlerinin 17, 19, 21, 24 ve 30 Eylül'de SAMDOB binası önündeki Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, konserlere 1,5 metre arayla sosyal mesafe kuralı gözetilerek 55 kişinin katılım sağlayabileceği vurgulandı.

Konserler öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra seyircilerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak konser alanına girişlerinin sağlanacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eylül ayı boyunca saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserlerde Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara harfiyen uyulacak.17 Eylül 2020 Perşembe akşamı 'Opera ile Oda Müziği Gecesi' enstrümantal konser, 19 Eylül 2020 Cumartesi akşamı 'Açık Hava Konseri' piyanolu şan konseri, 21 Eylül 2020 Pazartesi akşamı 'Gala Konser' piyanolu şan konseri, 24 Eylül 2020 Perşembe akşamı 'Mozart, Respighi ve Dvorak Akşamı' enstrümantal konser, 30 Eylül 2020 Çarşamba akşamı 'Opera Seçkileri' piyanolu şan konseri Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Sanatçıları tarafından gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Erkan Kamat Gökhan Töre Lionel Messi Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: SAMDOB açık hava konserleriyle yeni sezonu açıyor - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:42:51. #1.14#
title