SAMDOB, "3'ü bir arada senfonik konser" verecek

24.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:18

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "3'ü bir arada senfonik konseri" sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturyalı klasik müzik bestecisi Joseph Haydn, Amerikalı besteci ve piyanist George Gershwin ve Türk besteci Hasan Niyazi Tura'nın eserleri bir arada sunulacak.

Orkestranın yönetimini 2014 yılında dünya prömiyeri SAMDOB sahnesinde gerçekleştirilen Hekimoğlu Operası'nın bestecisi, SAMDOB Orkestra Şefi Tolga Taviş'in üstlendiği konserde, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi piyanist Gökhan Aybulus solist sanatçı olarak yer alacak. Konserin başkemancısı ise Ankara Devlet Opera ve Balesi Başkemancısı Deniz Aydın olacak.

Tek bölümden oluşan konserde, senfoni türündeki eserleriyle tanınan Haydn'ın "No. 86, Re Majör Senfonisi", solo piyano ve caz orkestrası için bestelenmiş, en popüler Amerikan konser eserlerinden birisi olmuş Gershwin'in "Rhapsody in Blue" eseri ve Anadolu'nun müzik temalarını eserlerinde başarıyla işleyen Tura'nın "Türk dansları" eseri SAMDOB orkestrası eşliğinde seslendirilecek.

Senfonik konser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda yarın sahneye konulacak.

Kaynak: AA