Samdob 10. Sanat Yılını Kutlayacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli ve Hollandalı ünlü sanatçı Bariton Sef Thinsen'in katılımıyla açılış konseri ile 2018-2019 sanat sezonuna başlıyor.

Türkiye'nin en genç operası olan SAMDOB, bu sezon 10. sanat yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Kentte, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü açılış konseri ile sanat sezonuna başlayacak olan Samsun Operası, birbirine kavuşamayan iki aşığın hüzünlü hikayesinin anlatıldığı bale eseri "Arda Boyları"nı, 27 Eylül 2018 Perşembe akşamı Aydın Gün Sahnesi'nde sahneleyecek.

SAMDOB, 10. yıla özel olarak 10 ayrı eseri repertuvarına ekledi. Topluluk, 6 Ekim 2018 Cumartesi günü "Il Signor Bruschino" adlı tek perdelik komik opera ve 20 Ekim 2018 Cumartesi günü "Piri Reis" balesinin prömiyeri ile Ekim ayında iki yepyeni eserle seyirciyle buluşacak.

Geçen sezon sahnelenen "Kanlı Nigar" müzikalini bu yıl da seyircisiyle buluşturmayı sürdürecek SAMDOB, 2018-2019 sanat sezonunda dört kez sahnelenecek olan eser, sezonun ilk temsilini 13 Ekim 2018 Cumartesi akşamı saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirecek.