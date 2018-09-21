Samdob 10. Sanat Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2018-2019 sanat sezonunun açılışını ve 10. sanat yılını kutlamaya hazırlanıyor.

SAMDOB, ünlü İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli ve Hollandalı ünlü sanatçı bariton Sef Thinsen'in katılımıyla gerçekleştirilecek açılış konseri için çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde konser provalarını sürdüren Thinsen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'a ilk kez geldiğini ve SAMDOB'un 10. yılına özel konserle sanatseverlerin karşısına çıkacaklarını söyledi.

Thinsen, açılış gecesi izleyicilere sürpriz yapacağını da belirterek, geniş kadro ile 22 Eylül'de saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacaklarını ifade etti.