Samdef'ten Öğrencilere Yardım

Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu (SAMDEF) tarafından yürütülen Dursun Gümüşçü Yardım Kampanyası kapsamında Havza'da öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

Federasyon tarafından getirilen giyim malzemeleri Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Okulu'nda öğrencilere dağıtılmak üzere okulların idarecilerine teslim edildi.

SAMDEF Genel Başkanı Metin Şenel, kampanya kapsamında Havza Asarcıkta 350 öğrenciye giyim yardımı yapıldığını belirterek, "Kampanyamıza Federasyonun Genel Sekreteri Ergin Gümüşçü'nün ocak ayında geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden oğlu Dursun Gümüşçü'nün adını verdik. İnşallah genç yaşta kaybettiğimiz bu kardeşimizin anısına düzenlenen kampanya amacına ulaşır." diye konuştu.

Federasyonun Genel Sekreteri Ergin Gümüşçü ise, federasyon yetkililerine teşekkür ederek, "Genç yaşta kaybettiğim oğlumun adına düzenlenen bu kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kampanya ile yüzlerce çocuğun mutluluğuna ortak olmak beni ve ailemi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da, kampanyaya emek verenlere teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"Öncelikle genç kardeşimize Allah'tan rahmet dilerim. Genç yaşta hayatını kaybeden bu kardeşimizin adını taşıyan kampanya ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yüzü gülecek. Bu duyarlı davranışlarından ötürü federasyon yetkililerini kutluyorum ve tüm halkımıza örnek olmasını diliyorum."

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, federasyon yetkililerine teşekkür ederek, "Bu davranışınız umarım diğer yardımseverlere örnek olur." dedi.