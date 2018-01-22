Samdak'tan Kocadağ'da Dağcılık Kış Eğitimi

Samsun Dağcılık Kulübü (SAMDAK) Kış Temel Eğitim Faaliyetini Kocadağ'da gerçekleştirdi.

Samsun Dağcılık Kulübü Kış Temel Eğitim Faaliyetini, 19-21 Ocak tarihleri arasında, 10 sporcu ve 3 eğitmenin katılımıyla Kocadağ'da yaptı. Sporculara dağcılık etiği, dağcılıkta spor malzemeleri, spor tırmanış bilgisi, kampçılık bilgisi, yürüyüş bilgisi ve teknikleri, doğada hayatta kalma, dağcılıkta beslenme, dağda sıvı alımı, dağ kazaları gibi konularda eğitim alan sporcular, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Samsun Dağcılık Kulübünde her hafta aldıkları teorik eğitimleri sahada pekiştirme imkanı buldular.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Dağcılık Kulübü Başkanı Faruk Karaduman, "Biz SAMDAK olarak günlük doğa yürüyüşlerinin yanında, yüksek irtifa dağcılığı, kaya tırmanışı ve birçok farklı bölgede trekking faaliyetleri düzenliyor, kulüp binamızda her salı günü sporcularımıza teorik derslerle; doğa bilincini ve doğada yaşamanın temel kurallarını verdiğimiz eğitimlerle pekiştiriyoruz. Amacımız; dağlarla bütünleşmek, dağları-doğayı sevmek ve tanımak. Samsun Dağcılık Kulübü olarak; trekking, hiking, alpinizm, kaya tırmanışı, yapay duvar tırmanışı, gibi branşlarda eğitim ve etkinliklere devam etmekteyiz. Bunun yanı sıra sivil toplum örgütü olarak çevre bilincini geliştirmek, spor bilincini oluşturmak, dağcılığı tanıtmak amacıyla sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaktayız. Kulübümüz adına sporcularımızı ve eğitmenlerimizi gerçekleştirmiş oldukları eğitimden dolayı kutluyor ve bu tip faaliyetlerde sporcularımıza destek olmaktan gurur duyduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz" dedi. - SAMSUN