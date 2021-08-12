Şambayat beldesinin su ve doğal sorunu çözüme kavuşacak

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'dan Şambayat beldesinin doğalgaz ve su sorununun çözüme kavuşacağını bildirdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'dan Şambayat beldesinin doğalgaz ve su sorununun çözüme kavuşacağını bildirdi.

Aydın, yazılı açıklamasında, yerel seçimler döneminde Şambayat Beldesini ziyaret ettiğini ve vatandaşların doğalgaz talebinde bulunduğunu hatırlattı.

Bu yüzden ilgililerle görüştüklerini belirten Aydın, "AK Mercan Doğalgaz Yetkilileri ile gerekli görüşmelerimizi yaptık ve mutabık kaldık. Kısa süre içerisinde çalışmalar başlayacak ve Şambayat beldemiz doğalgaza kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Beldenin su sorunuyla da ilgilendiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Şambayat beldesinin su sorunuyla ilgili olarak da Şambayat Belediye Başkanı, AK Parti Genel Merkezinde bizleri ziyaretinde konuyu iletti. Bizler de sorunu biliyoruz, konuyla ilgili İller Bankası ile gerekli görüşmeleri yaptık ve görüşmeler neticesinde kısa süre içerisinde iletim hattı yenilecek. Şambayat beldemizin su problemini çözmüş olacağız. Halkımızın siyasi tercihi, dili, düşüncesi ne olursa olsun Şambayat beldemizi susuz bırakmayacağız. En temel insani ihtiyaçlarda siyasi parti ayrımı yapmadan herkese kapımızda gönlümüzde açık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül