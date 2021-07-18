Samatya'da tekneyle denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden biri kayboldu
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Samatya'da tekneyle denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden biri kayboldu

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Fatih'te, tekne ile denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden biri suda kayboldu.

Fatih'te, tekne ile denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden biri suda kayboldu.

Alınan bilgiye göre; Samatya sahiline gelen 4 kişi tekne ile denize açıldı.

Teknede bulunan 1 kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle denize girerek, suda kaybolduğu öne sürüldü.

Teknedekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Samatya'da tekneyle denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden biri kayboldu
Samatya'da tekneyle denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden biri kayboldu
Samatya'da tekneyle denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden biri kayboldu
Samatya'da tekneyle denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden biri kayboldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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