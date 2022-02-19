SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

FATİH Samatya Sahili'nde kayalıklar arasına düşerek mahsur kalan köpek, Fatih Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH Samatya Sahili'nde kayalıklar arasına düşerek mahsur kalan köpek, Fatih Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Fatih Samatya Sahili'nde 4 aylık olduğu belirtilen Haskey melezi köpek kayalıklar arasına düştü.

Mahsur kalan köpeği çevredekiler kurtaramayınca belediyeye haber verildi. Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetleri Acil Müdahale ekibi olay yerine gelerek köpeği kurtarıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılan köpek, Yedikule Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü. "Lost" adlı verilen köpeğin sahibinin bulunamadığı öğrenildi.

SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Fatih Belediyesi, Fatih, Köpek, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title