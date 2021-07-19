SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR
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SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih, Samatya Sahili'nde tekne ile denize açılan 4 kişiden İsa Baydal kaybolmuştu.

Fatih, Samatya Sahili'nde tekne ile denize açılan 4 kişiden İsa Baydal kaybolmuştu. Sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerinin kaybolan Baydal'ı arama çalışmaları ikinci gününde sabahın erken saatlerinde devam etti.

Samatya Sahili'nde İsa Baydal (25), kardeşi Onur Baydal ve yanlarındaki iki kişiyle birlikte tekneyle denize açılmış, İsa Baydal, tekneden denize atladıktan sonra gözden kaybolmuştu. Dün gün boyu Sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Baydal bulunamamış ailesinin bekleyişi sürmüştü. Suda kaybolan Baydal'ı arama çalışmaları ikinci gününde sabahın erken saatlerinde devam etti.

SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR
SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR
SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR
SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR
SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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