Samatya açıklarında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

FATİH, Samatya Sahili'nde tekne ile denize açılan 4 kişiden, kaybolan İsa Baydal'ı arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.

FATİH, Samatya Sahili'nde tekne ile denize açılan 4 kişiden, kaybolan İsa Baydal'ı arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.

Samatya Sahili'nde gece saatlerinde İsa Baydal (25), kardeşi Onur Baydal ve yanlarındaki iki kişiyle birlikte tekneyle denize açıldı. İsa Baydal, tekneden denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Teknedekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sahil güvenlik, deniz polisi, ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri kaybolan Baydal'ı bulmak için gün boyu arama çalışması yaptı.Arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Çalışmalara yarın sabah devam edileceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı