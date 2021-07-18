SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayıp kişinin ailesi sahilde umutlu haberi bekliyor.

Kayıp kişinin ailesi sahilde umutlu haberi bekliyor.

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) FATİH, Samatya Sahili'nde tekne ile denize açılan 4 kişiden İsa Baydal kayboldu. Sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerinin kaybolan Baydal'ı arama çalışmaları devam ediyor. Baydal'ın suda kaybolduğu haberini alan ailesinin sahildeki bekleyişi de sürüyor.

Samatya Sahili'nde gece saatlerinde İsa Baydal (25), kardeşi Onur Baydal ve yanlarındaki iki kişiyle birlikte tekneyle denize açıldı. İsa Baydal, tekneden denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Teknedekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekiplerine yönlendirildi. Sahil güvenlik, deniz polis, ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri kaybolan Baydal'ı aramaya başladı. Arama çalışmaları devam ederken, haberini alıp, buraya gelen Baydal'ın ailesinin sahildeki bekleyişi sürüyor.

"YÜZERLERKEN KAYBOLMUŞ"

Haberi alır almaz Samsun'dan gelen baba Fedai Baydal, "Aile teknemiz. Arkadaşlarıyla, iki kardeş denize açılmışlar. Yüzerlerken kaybolmuş kardeşi. Ben de daha fazlasını bilmiyorum. Yüzüyorlarmış. Tekneden atlarken abisi biranda gözden kaybolmuş. İnsaniyet namına gören duyan olursa mutlaka arasınlar bizi. Samatya limanında bekliyoruz" dedi.

SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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