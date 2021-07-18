İSTANBUL-SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR
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İSTANBUL-SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAFatih'te gece saatlerinde Samatya Sahili'nden tekne ile denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Fatih'te gece saatlerinde Samatya Sahili'nden tekne ile denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olduğu iddia edilen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay Fatih'te gece saatlerinde Samatya Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, gece saatlerinde kullandıkları tekne ile denize açıldı. İddiaya göre 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu. Sabah saatlerinde teknedekiler durumu itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olduğu iddia edilen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL-SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR
İSTANBUL-SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR
İSTANBUL-SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR
İSTANBUL-SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR
İSTANBUL-SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR
İSTANBUL-SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR
İSTANBUL-SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR
İSTANBUL-SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR
İSTANBUL-SAMATYA AÇIKLARINDA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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