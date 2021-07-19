Samatya açıklarında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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Samatya açıklarında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih Samatya'da arkadaşları ve kardeşiyle birlikte tekneyle denize açılan ve denizde yüzerken kaybolan gencin cansız bedeni bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Fatih Samatya'da arkadaşları ve kardeşiyle birlikte tekneyle denize açılan ve denizde yüzerken kaybolan gencin cansız bedeni bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Fatih Samatya sahilinde geçtiğimiz gün gece saat 01.00 sıralarında 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve iki arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılmış, daha sonra denize giren İsa Baydal akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kaybolmuştu. Onur Baydal ve arkadaşları kıyıya gelerek yardım istemiş ve İsa Baydal'ı arama çalışması başlatılmıştı. İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik botlarıyla yapılan arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verilmiş, bugün çalışmalar tekrar başlamıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Baydal'ın cansız bedeni bulunarak kıyıya çıkarıldı. Kıyıda bekleyen ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

(Furkan Tan/İHA)

Samatya açıklarında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Samatya açıklarında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Samatya açıklarında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Samatya açıklarında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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