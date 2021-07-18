Samatya açıklarında kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
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Samatya açıklarında kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

Samatya açıklarında kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih Samatya'da arkadaşları ve kardeşiyle birlikte tekneyle denize açılan ve denizde yüzerken kaybolan İsa Baydal'ı arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.

Fatih Samatya'da arkadaşları ve kardeşiyle birlikte tekneyle denize açılan ve denizde yüzerken kaybolan İsa Baydal'ı arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.

Fatih Samatya sahilinden dün gece 01.00 sıralarında tekneyle denize açılan 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve iki arkadaşlarıyla birlikte denize açılmış, daha sonra denize giren İsa Baydal, akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kaybolmuştu. Kıyıya dönen Onur Baydal ve arkadaşları kıyıya gelerek yardım istemiş ve İsa Baydal'ı arama çalışması başlatılmıştı. Gün boyu arama çalışmalarını sürdüren İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik botları havanın kararmasıyla birlikte İsa Baydal'ı arama çalışmalarına ara verdi. Çalışmaların yarın sabah yeniden başlaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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