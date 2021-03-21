Samatta yokları oynadı
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Samatta yokları oynadı

21.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:54
Samatta yokları oynadı

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, Beşiktaş derbisinde kötü bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, Beşiktaş derbisinde kötü bir performans sergiledi.

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta adeta yokları oynadı. Sahada herhangi bir varlık gösteremeyen Tanzanyalı futbolcu, maç içerisindeki isteksiz bir görüntü çizdi. 59. dakikada yerini Thiam'a bırakan Samatta, saha kenarına gelirken yavaş hareketleriyle dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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