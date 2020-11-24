Samatta kimdir? Samatta transfer mi oluyor? Mbwana Samatta golleri, maaşı
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Samatta kimdir? Samatta transfer mi oluyor? Mbwana Samatta golleri, maaşı

24.11.2020 22:19 | Son Güncelleme: 24.11.2020 22:23
Samatta kimdir? Samatta transfer mi oluyor? Mbwana Samatta golleri, maaşı

Fenerbahçe'ye yaz sezonunda transferi yapılan Samatta hakkında bomba iddia ortaya atıldı. Bunun üzerine futbol tutkunları Samatta gidiyor mu? Samatta nereye gidiyor gibi soruların cevapları merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transferi Samatta için Belçika'dan yeni bir iddia geldi. Fenerbahçe'de henüz kendisinden beklenenleri tam anlamıyla karşılayamayan golcü oyuncu Mbwana Samatta için Belçika'dan "transfer çağrısı" geldi.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Samatta, kariyerine 2008 yılında Tanzanya kulübü African Lyon'da gençlik oyuncusu olarak başladı . 2010 yılında TP Mazembe'ye taşınmadan önce sezonun sadece yarısında forma giydiği Simba Spor Kulübü'nde profesyonel oldu.

2015 Afrika merkezli Yılın Oyuncusu seçildi ve sezonu CAF Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golcüsü olarak bitirdi ve TP Mazembe'nin kupa kazanmasına yardım etti.

Ocak 2016'da Samatta, Belçika tarafı KRC Genk ile anlaşarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmalarına ve 2019'da Belçika Jupiler Ligi'ni kazanmalarına yardımcı oldu. Jupiler Ligi'nin en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamladıktan sonra Ebony Shoe ödülünü de kazandı. Genk ile Belçika'da olağanüstü bir sezon geçirdi.

Ocak 2020'de Aston Villa'ya transfer oldu ve Premier Lig'de oynayan ve gol atan ilk Tanzanya doğumlu oyuncu oldu.

SAMATTA TRANSFER Mİ OLUYOR?

Sporx'te yer alan habere göre, Belçikalı gazeteci Filip Joos, gol yollarında sorunlar yaşayan Club Brugge'ün Samatta'yı transfer etmesini önerdi.

Belçika'da bir televizyon programında yorum yapan Joos, "Samatta, Club Brugge için ideal olur. Tam olarak Clement'in forveti, onu almayı gerçekten düşünebilirler ancak Fenerbahçe ile anlaşmaları lazım." dedi.

SAMATTA GOLLERİ, MAAŞI

2016-20 yılları arasında Genk'te oynayan Samatta, başarılı performansı sonrasında 10,5 milyon euro bedelle Aston Villa'nın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta 427 dakika süre alan 27 yaşındaki golcü, 2 kez ağları sarstı.

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