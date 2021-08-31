Samatta ile Zanka, Belçika ekibi Royal Antwerp yolcusu
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Samatta ile Zanka, Belçika ekibi Royal Antwerp yolcusu

Samatta ile Zanka, Belçika ekibi Royal Antwerp yolcusu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta ile Zanka'ya Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'in teklifte bulunduğu, sağlık kontrollerinin ardından ise resmi sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.

Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta ile Zanka'ya Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'in teklifte bulunduğu, sağlık kontrollerinin ardından ise resmi sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.

Süper Lig'in 2021-22 sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da sürüyor. Son olarak 2 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, 2 oyuncuyu da kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Belçika basınında çıkan haberlere göre Mbwana Samatta ile Zanka'ya Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp'in teklifte bulunduğu ifade edildi. Michael Frey'in ardından Samatta ve Zanka'yı da kadrosuna katmak isteyen Belçika ekibinin pazarlık halinde olduğu ifade edildi. Royal Antwerp'in Samatta'ya 4 milyon Euro, Zanka'ya ise 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemek istediği belirtildi.Sarı-Lacivertliler ise bu iki oyuncuyu elden çıkarıp yerlerine transfer edilecek isimler için kontenjan açmayı ve gelir elde etmeyi planlıyor. 


- Zanka

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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