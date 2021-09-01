Samatta gitti mi?
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Samatta gitti mi?

Samatta gitti mi?
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Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon ve bu sezon başında beklentilerin oldukça altında kalan Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralandı.

Mbwana Samatta en sonunda kulüp buldu. Fenerbahçe, Tanzanyalı forveti Belçika ekibi Royal Antwerp'e 1 sezonluğuna kiraladı. Samatta'nın satın alma opsiyonu da var fakat bu madde zorunlu değil. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SAMATTA GİTTİ Mİ?

Mbwana Samatta en sonunda kulüp buldu. Fenerbahçe, Tanzanyalı forveti Belçika ekibi Royal Antwerp'e 1 sezonluğuna kiraladı. Samatta'nın satın alma opsiyonu da var fakat bu madde zorunlu değil. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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