Samatta: "Attığım golle güven kazandım"

Denizlispor karşısında attığı golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim Mbwana Samatta, "Forvet için gol atmak çok önemli. Attığım golle güven kazandım, umarım daha fazlasını da atarım. Bu noktada herkese teşekkür ederim" dedi.

Denizlispor karşısında attığı golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim Mbwana Samatta, "Forvet için gol atmak çok önemli. Attığım golle güven kazandım, umarım daha fazlasını da atarım. Bu noktada herkese teşekkür ederim" dedi.

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, dün 1-0 kazanılan Denizlispor maçının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Denizlispor galibiyetinin ve attığı golün önemine dikkat çeken Mbwana Samatta, "Bu galibiyet bizler açısından çok önemliydi. Bu konuyla ilgili konuşmayı sevmiyorum ama rakiplerimizin kaybettiği haftada bu galibiyet bize çok daha değerli geldi. Şampiyonluk yolunda bu galibiyet bizim için önemli bir faktör. Kendi açımdan ve takım için önemli bir goldü. Özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda zor zamanlar geçirmiştik. Bu aldığımız galibiyet öyle inanıyorum ki bize bir güven verdi. Artık evimizde oynarken bu galibiyeti hatırlayarak daha özgüvenli oynayacağımızı düşünüyorum. Özellikle evimizde oynadığımız son maçlardan sonra bu galibiyet takıma güven verdi. Şu an önümüzdeki maça odaklanacağız, o maçı da kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

"UMARIM DAHA FAZLASINI DA ATARIM"

Bir forvet için golün ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Tanzanyalı oyuncu, "Forvet için gol atmak çok önemli. Attığım golle güven kazandım umarım daha fazlasını da atarım. Bu noktada herkese teşekkür ederim. Bu süreçte burada bulunan herkes bana çok fazla destek oldu. Herkes bana inandı. Bunu hem onların yüzünde gördüm hem de bana desteklerini ifade ettiler. Ben de aynı şekilde bu performansı devam ettirmek istiyorum. Bana inanan insanların güvenini karşılıksız bırakmamak için kalitemi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN SONRAKİ MAÇI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Her zaman bir sonraki maça odaklanmaları gerektiğini söyleyen golcü oyuncu, "Dürüstçe söylemek gerekirse aslında şu anda şampiyonlukla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizler her zaman sonraki maçı düşünmek zorundayız. Bu maçlardan elde ettiğimiz galibiyetlerle zaten şampiyonluk kendisini gösterecektir, kendisi gelecektir. Biz buna yüzde 100 inanıyoruz. Şampiyonluk inancımız bizde yüzde 100 bir şekilde mevcut. Söylemiş olduğum gibi odaklanmamız gereken her zaman bir sonraki maç. Maç maç giderek devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"EMRE HOCA ELİNDEN GELEN MÜCADELEYİ GÖSTERİYOR"

Sezon sonuna kadar takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun elinden geleni yaptığını ifade eden Samatta, "Emre hoca gerçekten çok iyi ve takımına inanan bir insan. Bunu da her fırsatta ifade ediyor. Takımı için her zaman en iyisini isteyen birisi. Takımdaki oyuncular ve buradaki herkes bunu hissediyor. Kendisi de kalbiyle burada. Buradaki herkes kalbiyle bu tutkuyu yaşıyor ve Fenerbahçe için en iyisini istiyor. Herkesin kalbi burada, çalışmak ve daha başarılı olmak için. ve onlar özellikle Emre hoca dahilinde mümkün olan her şeyi, bütün başarıları elde etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. ve takımdaki herkes, buradaki çalışanlar bunu hissediyor. Pozitif bir hava var. Bunu hep birlikte hissediyoruz. Emre hoca takımı hak ettiği noktaya getirmek için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor" dedi.

"TARAFTARLARIMIZI DAİMA HİSSEDİYORUZ"

Samatta, sarı-lacivertli taraftarlar ile ilgili olarak, "Kendileri statta değiller ama biz onları daima hissediyoruz. Maçları oynadığımızda özellikle kendi medyamız bize onların desteklerini çok iyi bir şekilde gösteriyorlar ve bu destekleri biz de hissediyoruz. Bizleri nasıl desteklediklerini görüyoruz. Biliyoruz ki onlar bizler için her zaman en iyisini istiyor ve bizler için dua ediyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz bu desteklerinden dolayı. Biz de en iyisini ortaya koyarak onların hak ettikleri mutluluğu onlara vermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"HER ZAMAN POZİTİF DÜŞÜNMEYE ÇALIŞAN BİRİSİYİM"

Samatta, her zaman pozitif bir kişiliği olduğu yorumlarına ise, "Bu aslında benim kim olduğumla alakalı. Ben böyle birisiyim. Her zaman pozitif düşünmeye çalışan birisiyim. Benim mantalitemde daima yarın her zaman çok daha iyi olacak düşüncesi vardır. Kendimi de arkadaşlarıma yardım etmek, onları mutlu etmek için hazırlıyorum. Onlara şunu hissettirmek istiyorum; ben buradayım onlara yardım etmek için. Bunu onlara hissettirmek istiyorum. Bu, kim olduğumla alakalı" cevabını verdi.

"HERKES BENİM YAKIN ARKADAŞIM"

En yakın arkadaşının kim olduğu yönündeki soruyu da Samatta, "Herkesle çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. Herkes benim yakın arkadaşım. Ben herkese gülümsüyorum, herkese pozitif yaklaşıyorum. Aynı şekilde herkes de bana güler yüzle yaklaşıyor. Bana hoş davranıyor buradaki insanlar. Dolayısıyla buradaki herkes benim yakın arkadaşım. Ama Marcel'e bir parantez açabilirim. Kendisi benim oda arkadaşım. Onunla çok fazla şey paylaşıyoruz, hem burada hem idman tesisimizin dışında. Onunla paylaştığımız şeylerden dolayı Marcel diyebilirim" diye yanıtladı.

"BENİ DESTEKLİYORLAR VE BUNU DA HİSSEDİYORUM"

Takım arkadaşlarından gördüğü desteği ise Samatta şu sözlerle ifade etti:

"Golden sonra saha içerisinde herkes yanıma geldi kutlamak için. Devamında soyunma odasında da böyle devam etti. Bu noktada takım arkadaşlarımın ve herkesin destekleyici olduğunu söyleyebilirim. Beni destekliyorlar ve bunu da hissediyorum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum, bana göstermiş oldukları güvenden dolayı. Çünkü gol atamadığım zor zamanlarda bana yine desteklerini ifade ettiler, gösterdiler. Bunu zaten yüzlerinde de görebiliyordum. Bunun takım arkadaşlarımdan geliyor olması daha anlamlı ve daha önemli."

"TEK DÜŞÜNCEM BİR SONRAKİ MAÇ"

Samatta, sezonun kalan bölümündeki hedefleriyle ilgili de, "Aslında sezon başında kendimden gol beklentimi söylemek bir hataydı. Ama kötü bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Sonuçta kendi beklentimi ifade ettim. İstediğiniz gol miktarına ulaşamadığınızda bu size stres olarak geri dönebiliyor. O yüzden şu anda ne kadar gol atacağımla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Benim şu anda tek düşüncem bir sonraki maç. Bir sonraki maçta puanlar alabilmek için takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Ben gol atma konusunda kendi kalitemi biliyorum ama bazen bunlar gerçekleşmeyebiliyor. Ama umuyorum ki bunun için daha fazla çalışacağım, daha fazlasını göstereceğim ve takıma yardım etmek için daha fazla gol atmaya çalışacağım" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı