Samar Dadgar kimdir? Samar Dadgar kaç yaşında, nereli?
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Samar Dadgar kimdir? Samar Dadgar kaç yaşında, nereli?

01.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:15
Samar Dadgar kimdir? Samar Dadgar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Samar Dadgar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Samar Dadgar hakkında merak edilenler. Samar Dadgar hayatı ve biyografisi. Samar Dadgar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Samar Dadgar merak konusu oldu. İşte Samar Dadgar hakkında merak edilen Samar Dadgar kimdir, Samar Dadgar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SAMAR DADGAR KİMDİR?

İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 26 yaşındadır.

SAMAR DADGAR ÖZEL HAYATI

Posta'nın haberine göre; Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte. Bu ilişkinin geçen yaz başladığı söyleniyor.

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