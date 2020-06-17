Samanyolu Galaksisi'nde 6 milyar kadar yıldız Dünya benzeri gezegene sahip olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samanyolu Galaksisi'nde 6 milyar kadar yıldız Dünya benzeri gezegene sahip olabilir

Samanyolu Galaksisi'nde Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği bildirildi.

Samanyolu Galaksisi'nde 6 milyar kadar yıldız Dünya benzeri gezegene sahip olabilir
17.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:16

Samanyolu Galaksisi'nde Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği bildirildi.

Science Daily'nin haberine göre, 2018'de yakıtının bitmesi üzerine emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobu'nun verisini kullanan Kanada'daki British Columbia Üniversitesinde görevli gök bilimciler Samanyolu'nda Güneş gibi G tipi yıldızların yörüngesinde yaşam için elverişli kuşakta yer alan gezegenlerin muhtemel sayısını hesap etti.

Çalışma ekibinde yer alan Michelle Kunimoto, hesaplamayı, her G-tipi yıldız için 0,18 Dünya benzeri gezegen üst limitinden yaptıklarını söyledi.

Gök bilimci Jaymie Matthews de Samanyolu'nda 400 milyar kadar yıldızın bulunduğunu, yüzde 7'sinin G-tipi sınıfına girdiğini, bunun da 6 milyar kadar yıldızın Dünya benzeri gezegenlere sahip olabileceği, bir diğer deyişle Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

Çalışmanın ayrıntıları "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi Haber
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Görev yaptığı kentte vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Görev yaptığı kentte vaka sayısı 20 katına çıktı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Türk İlaç Kadın Trabzonspor
Şu an buradasınız: Samanyolu Galaksisi'nde 6 milyar kadar yıldız Dünya benzeri gezegene sahip olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 13:37:21. #1.14#
title