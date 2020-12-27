Samanlıktaki yangından kurtarılan köpek yavruları tedavi altına alındı
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Samanlıktaki yangından kurtarılan köpek yavruları tedavi altına alındı

27.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 20:10
Samanlıktaki yangından kurtarılan köpek yavruları tedavi altına alındı

Ordu'da bir samanlıkta çıkan yangından kurtarılan köpek yavruları geçici bakımevine götürüldü.

Ordu'da bir samanlıkta çıkan yangından kurtarılan köpek yavruları geçici bakımevine götürüldü.

Korgan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir çiftçiye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken, içerde 4 köpek yavrusu olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan ambulansı ekiplerine bilgi verildi.

Mahalleye gelen ekipler, köpek yavrularını samanlıktan çıkardı.

Köpekler ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere geçici bakımevine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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