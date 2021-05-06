Samanlıkta gömülü kalaşnikof silah ele geçirildi; 1 gözaltı
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Samanlıkta gömülü kalaşnikof silah ele geçirildi; 1 gözaltı

Samanlıkta gömülü kalaşnikof silah ele geçirildi; 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evin samanlığında yapılan aramada toprağa gömülü kalaşnikof silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evin samanlığında yapılan aramada toprağa gömülü kalaşnikof silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine E.Y.'yi (30) takibe aldı. Bir ay süren takip sonunda ekipler, E.Y.'nin Çakallıhasanağa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evin bahçesindeki samanlıkta arama yapan ekipler, toprağa gömülü kalaşnikof silah, 2 şarjör ve 60 mermi ele geçirdi. E.Y., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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