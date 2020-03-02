Samanlıkta düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
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Samanlıkta düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Samsun'da samanlıkta yüksekten düşerek yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

02.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:29
Samanlıkta düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

'da samanlıkta yüksekten düşerek yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.


Olay, Samsun'un ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karaman Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime A. (56) adlı kadın, hayvanlara yem vermek için samanlıktan saman almak isterken yüksekten düşerek yaralandı. Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Samsun'dan havalanan 112 Acil Servise ait ambulans helikopter, Fadime A.'yı alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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