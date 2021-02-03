Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD kurtardı

BARTIN'ın Ulus ilçesi Karakışla köyünde, samanlıktaki tahtaların çökmesiyle çukura düşen inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Karakışla köyünde yaşayan Lütfi Acar'a ait inek, gündüz saatlerinde kayalık mevkiindeki bulunan eski samanlığa girdi. Bir süre tahtaların üzerinde gezen inek, tahtaların kırılmasıyla yaklaşık 10 metrelik çukurda mahsur kaldı. Akşam ineği aramaya çıkan Lütfi Acar, hayvanı samanlığın içindeki çukurda bulundu. Daha sonra köylülerin yardımıyla ineği çıkarmaya çalışan Acar, başarılı olamayınca durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. Köye gelen ekipler, ineği, gövdesinden bağladıkları halatla yukarıya çekerek bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler, ineği sahibine teslim ettiler.?İneğin sahibi Lütfi Acar, "İnek samanlığa girmiş o sırada tahtalar çökmüş, çukurda mahsur kalmış. Biz akşam saatlerinde bulduk. Köydeki vatandaşlarla çıkarmaya çalıştık ama başaramadık. Sonra AFAD'a ulaştık onlar da geldi kurtardı. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR