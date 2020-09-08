Samanlıkta çıkan yangında hayvanlar kurtarıldı MARDİN'in Derik ilçesinde, samanlıkta çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 10 küçükbaş ve 15 kazı yangından kurtardı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, samanlıkta çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 10 küçükbaş ve 15 kazı yangından kurtardı.

Yangın, öğle saatlerinde ilçe merkezindeki Dağ Mahallesi'nde çıktı. Feyzullah Sayan'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, samanlıktaki 15 kaz, 10 küçükbaş hayvanı çıkartarak yangından kurtardı. Ekiplerin, 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alındı.Samanlık sahibi Feyzullah Sayan, yaptıkları müdahaleden dolayı itfaiye erlerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA