Samanlıkta çıkan yangında 3 hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samanlıkta çıkan yangında 3 hayvan telef oldu

27.12.2020 18:08 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:13
Samanlıkta çıkan yangında 3 hayvan telef oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Buruncuk köyünde 3 katlı evin bodrumunda bulunan samanlıkta çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırılırken, 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Buruncuk köyünde 3 katlı evin bodrumunda bulunan samanlıkta çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırılırken, 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Yangın ilçeye bağlı Buruncuk köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdulkerim A. bodrum katta bulunan kaloriferi yakmaya çalıştığı sırada etrafa sıçrayan kıvılcımlar samanları tutuşturdu. Durumu fark eden Abdülkerim A. ile diğer mahalle sakinleri yangını söndürmede başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen Abdülkerim ile Türken A. tedbir amaçlı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası yapılan incelemede ise bodrum kattaki ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvanın telef olduğu anlaşıldı. İtfaiye ekipleri uzun süren soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yangının yaşandığı Buruncuk köyüne gelerek zarar gören aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu. - ZONGULDAK

Samanlıkta çıkan yangında 3 hayvan telef oldu
Samanlıkta çıkan yangında 3 hayvan telef oldu
Samanlıkta çıkan yangında 3 hayvan telef oldu
Samanlıkta çıkan yangında 3 hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Özlem Zengin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Coşkun Sabah Furkan Palalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ryan Babel Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samanlıkta çıkan yangında 3 hayvan telef oldu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 18:23:09. #1.15#
title