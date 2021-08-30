Samanlıkta çıkan yangın Uludağ'daki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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Samanlıkta çıkan yangın Uludağ'daki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da samanlıkta çıkan yangın, Uludağ'daki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bursa'da samanlıkta çıkan yangın, Uludağ'daki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi"nde, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanın yakınında bulunan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin de olay yerine yönlendirilmesiyle yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde kontrolleri yapıldı.

Samanlıkta çıkan yangın Uludağ'daki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın Uludağ'daki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın Uludağ'daki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın Uludağ'daki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın Uludağ'daki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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Samanlıkta çıkan yangın Uludağ'daki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Haberler
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