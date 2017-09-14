Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Sazak köyünde samanlıkta çıkan yangın ormana sıçradı.



Edinilen bilgiye göre Sazak Köyündeki Döllük Mahallesi'nde bilinmeyen nedenden dolayı samanlıkta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler samanlığın yanındaki ormanlık alandaki çam ağaçlarına sıçradı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Reşadiye Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT