- Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesi Ortaköy'de samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı, evde samanlıkta yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın İmranlı ilçesi Ortaköy'de Binali Yalçın'a ait samanlıkta henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede samanlığı saran yangın ardından bitişiğinde ki eve de sıçradı. Köy sakinleri kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da çabaları sonuç vermedi. Samanlıkta evde yanarak kullanılmayacak hale geldi. İmranlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA