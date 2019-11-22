Samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü
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Samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü

Bolu'da, samanlıkta çıkan yangın, yanındaki tavuk üretim çiftliğine sıçramadan, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:18
Samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü

'da, samanlıkta çıkan yangın, yanındaki tavuk üretim çiftliğine sıçramadan, ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, merkeze bağlı Güneyfelakettin köyünde Mehmet Akgün'e ait samanlıkta çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, samanlığın yanındaki tavuk üretim çiftliğine sıçramadan söndürüldü. Çiftlik kısa sürede yoğun dumanla kaplandı. , pencereleri açıp, havayı temizledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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