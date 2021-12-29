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Samanlık yangını korkuttu

Samanlık yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftliğe ait samanlıkta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftliğe ait samanlıkta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Tilek köyünde faaliyet gösteren Mustafa Polat'a ait çiftlikte bulunan ahırdaki samanlıkta yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Samanlık yangını korkuttu

Samanlık yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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