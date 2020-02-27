Samanlık yangını korkuttu

27.02.2020 20:13 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:19

DÜZCE(İHA) – Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi'nde bulunan samanlıkta meydana gelen yangında çatıda bulunan samanlar alev alev yandı. Yangın sırasında samanlıktaki hayvanlar ise vatandaşlar tarafından çıkarılırken yangından geriye enkaz kaldı.



Olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi 5858 Sokak'ta meydana geldi. Zekeriya Güner'e ait iki katlı binanın üst katındaki samanların saklandığı bölümünde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede tüm samanlığı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, vatandaşlar ise samanlık içerisinde bulunan hayvanları dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen samanlar yanmaya devam etti. Olay yerine çağrılan iş makinesi yardımı ile samanlar dağıtılarak söndürüldü. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatılırken, maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Kaynak: İHA