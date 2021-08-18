Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü
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Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü

Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan samanlık yangını, 4 ilçe itfaiyesinin müdahalesiyle yanındaki eve sıçramadan söndürüldü.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan samanlık yangını, 4 ilçe itfaiyesinin müdahalesiyle yanındaki eve sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Selkisaray köyünde Yusuf Agaoğlu'na ait evde samanlıkta elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının bitişiğindeki eve sıçramaması için büyük gayret gösterildi. Yangına Dumlupınar Belediyesi, Altıntaş Belediyesi, Dumlupınar Orman İşletme Şefliği, Uşak Banaz ve Sinanpaşa itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti. Yanan saman balyaları kepçe yardımıyla çıkarılıp açık alanda söndürüldü.

1 saatlik çalışma ile söndürülen yangın sonrası köylüler, tüm saman balyaları yanan Yusuf Agaoğlunun hayvanları için, yanan saman balyası sayısı kadar aralında saman balyası toplayıp vereceklerini söylediler. - KÜTAHYA

Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü
Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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